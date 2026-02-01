Ventspilī plīsis ūdensvads: bez ūdens palikušas vairākas ēkas, apledojis Kuldīgas ielas posms
Ventspilī svētdien noticis ūdensvada bojājums, kā rezultātā pārtraukta ūdens padeve vairākās ēkās Kuldīgas ielā, Baznīcas ielā, Sofijas ielā, Katrīnas ielā un Tirgus laukumā, liecina pašvaldības SIA "Ūdeka" publicētā informācija pašvaldības mājaslapā.
Sakarā ar avārijas novēršanas un remontdarbiem ūdens padeve ir pārtraukta īpašumiem Kuldīgas ielā 4, 6, 8, 8A un 10, Baznīcas ielā 10 un 12, Sofijas ielā 6 un 8, Katrīnas ielā 3, 4, 5 un 7, kā arī Tirgus laukumā 2.
Avārijas rezultātā Kuldīgas ielas posms no Lauku ielas līdz Brīvības ielai ir apledojis.
Remontdarbu laikā būs ierobežota satiksme Kuldīgas ielā no Lauku ielas līdz Prāmju ielai, kā arī Katrīnas ielā.
"Ūdeka" ziņo, ka par avārijas novēršanas darbu gaitu un ūdens padeves atjaunošanu informācija sekos.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Ūdeka" apgrozījums 2024. gadā bija 3,4 miljoni eiro, bet peļņa sasniedza 528 122 eiro. Uzņēmums reģistrēts 1994. gadā, un tā pamatkapitāls ir 8,411 miljoni eiro. "Ūdeka" pilnībā pieder Ventspils pilsētas pašvaldībai.