Apstiprināts Daugmales apkaimes iedzīvotāju padomes sastāvs
28. janvārī Daugmales apkaimes iedzīvotāju padomes vēlēšanu komisija ir apstiprinājusi Daugmales apkaimes iedzīvotāju padomes balsošanas rezultātus un iedzīvotāju padomes sastāvu.
Saskaņā ar vēlēšanu rezultātiem Daugmales apkaimes iedzīvotāju padomē ievēlēti septiņi kandidāti ar lielāko balsu skaitu: Dainis Rimšāns, Žanete Ceļmalniece, Ieva Skuja, Baiba Kaprāne, Zigmārs Brunavs, Kristīne Rande, Andrejs Jefanovs.
Ķekavas novada dome 2025. gada 6. novembrī sēdē pieņēma lēmumu Nr. 9 (protokols Nr. 9/2025) “Par Ķekavas novada pašvaldības apkaimju iedzīvotāju padomju izveidošanas procesa uzsākšanu”. Pieteikumi Daugmales apkaimes iedzīvotāju padomes locekļu vietām tika iesniegti līdz 30. novembrim; uz septiņām vietām saņemti deviņi pieteikumi.
2026. gada 13. janvārī Daugmales multifunkcionālajā centrā notika iedzīvotāju kopsapulce. Kandidāti sniedza īsas prezentācijas par sevi, darba pieredzi un motivāciju kandidēt apkaimes padomes vēlēšanās. Iedzīvotāji klātienē uzdeva jautājumus un izteica viedokļus par aktuālajiem tematiem apkaimē.
Balsošana par kandidātiem sākās kopsapulcē, kur izsniegtas 15 vēlēšanu zīmes. Elektroniskā balsošana vietnē balso.kekava.lv un klātienes balsošana Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros norisinājās no 14. līdz 20. janvārim. Vēlēšanās piedalījās 108 iedzīvotāji, derīgas atzītas 99 balsis.
Jaunizveidotās Daugmales iedzīvotāju padomes pirmā sēde tiks sasaukta līdz 11. februārim. To sasauc vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un vada līdz brīdim, kad ievēl padomes priekšsēdētāju. Pirmajā sēdē no sava vidus tiks ievēlēts padomes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un sekretārs.