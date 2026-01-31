Pilsoņu izdošana Lielbritānijai atkal dienaskārtībā: valdība skatīs TM likumprojektu
Valdība otrdien, 3. februārī, skatīs Tieslietu ministrijas (TM) sagatavoto likumprojektu, kas paredz iespēju izdot Latvijas pilsoņus Lielbritānijai kriminālvajāšanai.
TM norāda, ka patlaban Latvijas pilsoņu izdošana iespējama uz Eiropas Savienības (ES) valstīm, kā arī uz ASV, Īslandi, Norvēģiju un Austrāliju, pamatojoties uz noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.
Likumprojekts "Par Latvijas pilsoņu izdošanu uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti" paredz, ka Latvijas pilsoņus un nepilsoņus var izdot Lielbritānijai kriminālvajāšanai, tiesāšanai un soda izpildei, skaidro TM.
Latvija ir iesniegusi atrunu pie ES un Lielbritānijas Tirdzniecības un sadarbības nolīguma 603. panta, kas paredz, ka Latvijas pilsoņi netiek izdoti uz Lielbritāniju, taču nolīgums nav ratificēts Saeimā un lēmums par pilsoņu izdošanu ir jāpieņem parlamentam.
Lielbritānijas iestādes vairākkārt vērsušās pie Latvijas atbildīgajām iestādēm, lai veicinātu sadarbību saistībā ar valsts piederīgo izdošanu Lielbritānijai, jo ir pamats uzskatīt, ka atsevišķas personas, kas atrodas Latvijā, ir izdarījušas sevišķi smagus noziegumus.