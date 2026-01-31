Krievija atkal gatavojas izspēlēt "krievvalodīgo kārti" - plāno Latviju sūdzēt ANO tiesā, lai diskreditētu
Krievija savas ietekmes izvēršanai arvien aktīvāk izmanto juridiskus mehānismus un gatavojas iesūdzēt Baltijas valstis, tostarp Latviju, ANO Starptautiskajā tiesā, teikts Satversmes aizsardzības biroja publiskotajā 2025. gada darbības pārskatā.
Specdienests norāda, ka Krievijas Ārlietu ministrija pēdējā pusotra gada laikā periodiski ziņo par šiem plāniem, kā ieganstu minot iespējamos krievvalodīgo iedzīvotāju tiesību pārkāpumus. SAB skaidro, ka šī ir daļa no Krievijas hibrīdinstrumentiem, kur īpaša uzmanība tiek veltīta tieši Apvienoto Nāciju Organizācijai (ANO).
Biroja analītiķi secina, ka iesūdzēšanas patiesais mērķis ir starptautiski diskreditēt Latviju. Krievija cer, ka ilgākā laika posmā tas radīs starptautisku spiedienu uz Latviju, piespiežot valsti mainīt savu rīcībpolitiku pret Krieviju un šeit dzīvojošajiem krievvalodīgajiem iedzīvotājiem.
Ziņojumā uzsvērts, ka Krievija pastāvīgi pielāgo un veido jaunus hibrīdinstrumentus, lai vājinātu Rietumus, un juridisko mehānismu izmantošana starptautiskajā arēnā kļūst par arvien aktīvāk piemērotu metodi cīņā pret Baltijas valstīm.