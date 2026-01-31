Iestudējuma "Sapņu novele" pirmizrāde Dailes teātrī; 30.01.2026.
Izrādes centrā ir stāsts par laulātu pāri, kura attiecības satricina atklāta saruna par slēptām vēlmēm. Notikumi aizved varoni naktī, kurā ...
Artūra Šniclera cienītāji bauda savulaik pārdrošās "Sapņu noveles" mūsdienu interpretācijas pirmizrādi Dailes teātrī. FOTO
Dailes teātra Lielajā zālē piektdien pirmizrādi piedzīvoja iestudējums "Sapņu novele", kas veidota pēc austriešu rakstnieka Artura Šniclera darba motīviem. Jauno interpretāciju radījuši dramaturgs Saimons Stīvenss un britu režisors Daniels Ragets.
Kā norādīts izrādes aprakstā, tās centrā ir stāsts par laulātu pāri, kura attiecības satricina atklāta saruna par slēptām vēlmēm. Notikumi aizved varoni naktī, kurā robeža starp iztēli un realitāti kļūst trausla, bet domas un rīcības sekas ir neprognozējamas.
Šniclera "Sapņu novele", kas publicēta 1926. gadā, savulaik izraisīja plašu rezonansi ar drosmīgo zemapziņas un seksualitātes attēlojumu. Jaunajā iestudējumā piedalās Latvijas un ārvalstu skatuves mākslinieki.