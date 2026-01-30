Vairākām reģionālo autobusu pieturām Ulbrokā mainīti nosaukumi
No 2. februāra trīs reģionālās nozīmes autobusu pieturām Ulbrokā un tās apkārtnē mainīsies nosaukumi, kas būs redzami kustības sarakstos un pieturu plāksnēs. Izmaiņas, ko rosinājusi “Rīgas satiksme” un saskaņojusi ATD, pielāgo nosaukumus faktiskajai atrašanās vietai un skars vairākus reģionālos maršrutus.
Kā informēja Ropažu novadu pašvaldība, pieturas "Ulbrokas ciems" (atrodas Ulbrokā uz Institūta ielas netālu no krustojuma ar Peldu ielu) jaunais nosaukumu turpmāk būs "Ulbroka" un tā iekļauta reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 5836 Rīga–Saurieši–Salaspils, Nr. 6827 Rīga–Saurieši–Upeslejas un Nr. 6829 Rīga–Ropaži (dažos reisos).
Pieturas "Ulbroka" (atrodas uz autoceļa P4 Rīga–Ērgļi netālu no apļa iebraukšanai Ulbrokā no Rīgas puses) jaunais nosaukumu turpmāk būs "Ulbrokas rotācijas aplis", bet pieturas "Kultūras nams" (atrodas uz autoceļa P4 Rīga–Ērgļi netālu no krustojuma ar Acones ielu) jaunais nosaukumu turpmāk būs "Kultūras centrs "Ulbrokas Pērle"". Minētās pieturas ir iekļautas reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 5836 Rīga–Saurieši–Salaspils (vienā reisā), Nr. 6829 Rīga–Ropaži (vairākos reisos), Nr. 6830 Rīga–Juglas iecirknis, Nr. 6831 Rīga–Kākciems un Nr. 6835 Rīga–Upeslejas–Jauncekule.
Pieturu nosaukumu maiņu rosinājusi Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme", izvērtējot ārpus Rīgas administratīvās teritorijas esošo pieturu nosaukumus, kur apstājas arī tās maršruti, un kopš 2023. gada tos pielāgojot faktiskajai ģeogrāfijai vai aktuālajām apkārtnes izmaiņām.
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina AS "Nordeka". Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Rīgas plānošanas reģionu.