"Mēness aptiekās" ieviestas pašapkalpošanās kases
Aptieku tīkla "Mēness aptiekas" pārvaldītāja AS "Sentor Farm aptiekas" ieguldījusi aptuveni 50 000 eiro un piecās "Mēness aptiekās" Rīgā un Jelgavā ieviesusi pašapkalpošanās kases, informēja kompānija.
"Sentor Farm aptiekas" skaidro, ka pašapkalpošanās kases atslogos farmaceitus no citiem ar aptiekas darbu saistītiem pienākumiem, kā arī sniegs iespēju vēl vairāk uzmanības veltīt sarunai ar klientu un konsultācijām.
Jaunajās kasēs katrs var patstāvīgi vai ar konsultanta palīdzību norēķināties par dažādiem aptiekas produktiem, kuri nav medikamenti, piemēram, medicīnas un higiēnas precēm, ādas un matu kopšanas līdzekļiem, tējām, vitamīniem un citiem produktiem. Recepšu un bezrecepšu medikamentus pašapkalpošanās kasēs iegādāties nevarēs, jo šo produktu iegāde ir iespējama tikai ar farmaceita konsultāciju.
Pašapkalpošanās kases patlaban ir ieviestas tajās "Mēness aptiekās", kur veidojas intensīvākā klientu plūsma. Tādējādi arī plānots samazināt rindas - ja klientam farmaceita konsultācija nav nepieciešama, pirkumus varēs veikt pašapkalpošanās kasēs. Jaunajās kasēs klienti varēs iegādāties preces, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.
Aptieku tīkla "Mēness aptiekas" pārvaldītāja AS "Sentor Farm aptiekas" 2024. gadā strādāja ar 254,343 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 11,3% vairāk nekā 2023. gadā, bet kompānijas peļņa saruka 3,2 reizes - līdz 1,342 miljoniem eiro, liecina informācija "Firmas.lv".
Kompānija reģistrēta 2003. gadā, un tās pamatkapitāls ir 25 000 eiro. "Sentor Farm aptiekas" ietilpst AS "Repharm" koncernā, kas savukārt pieder AS "AB City". "AB City" patiesie labuma guvēji, pēc kompānijas mājaslapā publiskotās informācijas, ir Sergejs Korņijenko, Andrejs Leibovičs, Aleksandrs Livšics, Mihails Lurje, Jeļena Ņikitina un Roberts Tavjevs.