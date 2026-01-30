Rīgā apkures rēķini varētu pieaugt par 59%; "Rīgas siltums" sola nepiemērot līgumsodus par kavētiem maksājumiem
Lai ziemas aukstajos mēnešos sniegtu atbalstu iedzīvotājiem un mazinātu finanšu slogu mājsaimniecībām, no šī gada 1. janvāra līdz 31. maijam "Rīgas siltums" nepiemēros līgumsodus, ja tiks kavēti maksājumi par piegādāto siltumenerģiju laika periodā no 2025. gada decembra līdz 2026. gada aprīlim, informēja uzņēmuma Stratēģiskās komunikācijas daļas vadītājs Ivo Valdovskis.
Papildus tam uzņēmums līdz 31. maijam nodrošinās iespēju veikt norēķinus arī par parādiem, kas izveidojušies iepriekšējos periodos, nepiemērojot līgumsodu. Iepriekš aprēķinātais līgumsods tiks anulēts, samaksājot rēķinu.
Kā ziņots, "Rīgas siltums" koncerna apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2024. gada 1. oktobra līdz 2025. gada 30. septembrim, bija 239,625 miljoni eiro, kas ir par 3,6% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga daudzkārtīgi un sasniedza 19,888 miljonus eiro, liecina kompānijas publiskotā informācija.
Mātessabiedrības "Rīgas siltums" apgrozījums attiecīgajā periodā bija 239,618 miljoni eiro, kas ir samazinājums par 3,6%, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 61,4% - līdz 6,373 miljoniem eiro.
Kā ziņots, Rīgas pašvaldības izpilddirektors Jānis Lange aicināja pašvaldības uzņēmumus soda procentus par nokavētiem maksājumiem nepiemērot līdz apkures sezonas beigām.
Tas tiek darīts, jo janvārī piedzīvota zema gaisa temperatūra un straujš siltumenerģijas patēriņa pieaugums.
Rīgā siltumenerģijas patēriņš janvārī varētu pieaugt par 59%, prognozēja "Rīgas siltums". Uzņēmumā norāda, ka šī gada janvāris būs aukstākais janvāris pēdējo 15 gadu laikā un otrs aukstākais janvāris uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē.
Par līgumsodu nepiemērošanu jau ir paziņojis arī pašvaldības uzņēmums "Rīgas ūdens".