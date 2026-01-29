No 29. janvāra atļauts atrasties uz Daugavas ledus, nosakot aizliegumu noteiktā upes posmā.
Daugavpilī aizliedz atrasties uz Daugavas ledus posmā no Vienības tilta uz Cietokšņa pusi
Ar 29. janvāri stājas spēkā grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora 2026. gada 9. janvāra rīkojumā par atļauju atrasties uz pilsētas administratīvajā teritorijā esošo ūdenstilpju ledus. Grozījumi paredz, ka aizliegts atrasties uz Daugavas upes ledus posmā no Vienības tilta uz Cietokšņa pusi. Minētajā upes posmā ledus apstākļi tiek uzskatīti par nedrošiem.
Vienlaikus, pamatojoties uz regulāru pilsētas ūdenstilpju apsekošanu, Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde ir konstatējusi, ka citos Daugavas upes posmos ledus biezums ir sasniedzis līmeni, kas ļauj cilvēkiem uz tā atrasties, ievērojot drošības prasības.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem, atrodoties uz ūdenstilpju ledus, kā arī ņemt vērā laikapstākļu izmaiņas, kas var ietekmēt ledus biezumu un izturību. Aizlieguma zonās uzturēties uz ledus ir stingri aizliegts.
Ja pamanāt, ka kāds cilvēks ir nonācis nelaimē uz ledus, lūdzam nekavējoties ziņot operatīvajiem dienestiem, zvanot pa tālruni 112.