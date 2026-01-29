Ropažu novadā naktī nodeg dzīvojamais vagoniņš, gājis bojā cilvēks
Šonakt ugunsgrēkā Ropažu novadā gājis bojā cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Šonakt īsi pēc plkst. 1 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Ropažu novadu, kur dega dzīvojamais vagoniņš 30 kvadrātmetru (m²) platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks.
Vakar ap plkst. 7.30 tika saņemts izsaukums uz Ludzas novada Isnaudas pagastu, kur dega divstāvu dzīvojamā māja 250 m² platībā. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki, no kuriem viens ugunsgrēkā bija cietis.
Pēcpusdienā ap plkst. 16.30 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Atgāzenes ielu Rīgā, kur divstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas un siena nelielā platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās cilvēks. Stundu vēlāk tika saņemts izsaukums uz Latgales ielu Rīgā, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī dega trauku mazgājamā mašīna. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, vēl piecus cilvēkus evakuēja glābēji.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 59 izsaukumus: 10 - uz ugunsgrēku dzēšanu, 35 - uz glābšanas darbiem, bet 14 izsaukumi bija maldinājumi. Ugunsdzēsēji devās uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens, siena un starpstāvu pārsegums, atkritumu konteiners, bet astoņos gadījumos bija aizdegušies sodrēji ēku dūmvados.