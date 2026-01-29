Aicina palīdzēt identificēt vīrieti.
112
Šodien 09:07
Policija Rēzeknē saistībā ar smagu noziegumu meklē attēlā redzamo vīrieti
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas, par smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu Rēzeknē, meklē attēlā redzamo vīrieti.
Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu personas identitātes un atrašanās vietas noskaidrošanu, aicinām informēt, zvanot pa tālruņa numuru 64603528 vai 112 vai rakstot ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv.
Aicina palīdzēt identificēt vīrieti.
Tāpat aicināta atsaukties arī attēlā redzamā persona.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.