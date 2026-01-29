Policija Rēzeknē saistībā ar smagu noziegumu meklē attēlā redzamo vīrieti
foto: Valsts policija
Aicina palīdzēt identificēt vīrieti.
Policija Rēzeknē saistībā ar smagu noziegumu meklē attēlā redzamo vīrieti

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas, par smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu Rēzeknē, meklē attēlā redzamo vīrieti.

Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu personas identitātes un atrašanās vietas noskaidrošanu, aicinām informēt, zvanot pa tālruņa numuru 64603528 vai 112 vai rakstot ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv.

Tāpat aicināta atsaukties arī attēlā redzamā persona.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

