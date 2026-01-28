Hokeja svētki Ropažos: aizvadīts 3x3 turnīrs “Ropažu ripa 2026”
foto: Ropažu novada pašvaldība
Aizvadīts 3x3 hokeja turnīrs "Ropažu ripa 2026".
Hokeja svētki Ropažos: aizvadīts 3x3 turnīrs “Ropažu ripa 2026”

Ropažu novadā 25. janvārī Kalna Spuļļu dīķos aizvadīts dinamiskais 3x3 hokeja turnīrs “Ropažu ripa 2026”, kurā piedalījās 11 komandas.

Par uzvarētājiem kļuva “Gaujas krasti”, aiz kuriem sekoja “Vilki” un “Atsaldētie”.

Kā informē Ropažu novada pašvaldībā, turnīrā piedalījās 11 komandas, kas sacentās divās apakšgrupās, bet pēc tam izslēgšanas spēlēs noskaidroja labākos no labākajiem. Spēles bija dinamiskas, emocijām bagātas un ar īstu ziemas hokeja garšu.

