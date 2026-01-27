Intīmā gaisotnē atklāta Jorena Gorkša grāmata “Ercens”
Intīmā gaisotnē savu atklāšanas prezentāciju piedzīvojusi bijušā futbolista un radošā direktora, tagad arī rakstnieka Jorena Gorkša debijas grāmata “Ercens”.
FOTO: bijušais futbolists Jorens Gorkšs debitē literatūrā ar romānu “Ercens”
Kā norāda pats autors, romāns “Ercens” ir paraugprāva Latvijas futbolā, kas joprojām nav notikusi. Šis ir stāsts par futbolistu, kura sods ir neizbēgams, taču nav zināms, vai to piespriedīs likums vai kriminālā pasaule.
“Ercens ir daudzsološs futbola talants, pēc kura tīko ne tikai naudaskāri aģenti, bet arī Eiropas futbola akadēmijas. Taču – jaunais sportists prot atrast ne vien ātrāko ceļu uz pretinieka vārtiem futbola laukumā, bet arī virzienu uz nepatikšanām. Ercens tiek ierauts bīstamu notikumu virpulī, kad viņu iepazīstina ar Vectēvu, prominentu noziedzīga grupējuma galvu. Palikt dzīvam un doties aiz restēm vai tikt apraktam meža biezoknī – šīs divas ir vienīgās Ercena “karjeras” iespējas pēc tam, kad viņš nevar norēķināties ar Vectēvu,” liecina anotācija.