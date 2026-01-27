Cilvēki no avārijā iesaistītajiem transportlīdzekļiem izkļuvuši vēl pirms glābēju ierašanās.
Šodien 19:01
Ropažu novadā pie Upesciema notikusi trīs auto sadursme
Ropažu novada Garkalnes pagastā otrdienas vakarā noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistītas trīs automašīnas, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
VUGD izsaukumu uz Ropažu novada Garkalnes pagastu saņēma plkst. 17.12.
Cilvēki no avārijā iesaistītajiem transportlīdzekļiem izkļuvuši vēl pirms glābēju ierašanās. Cietušo negadījumā nav, informē VUGD.
Ugunsdzēsēji notikuma vietā patlaban strādā, lai atbrīvotu brauktuvi un, izmantojot absorbentu, sakārtotu ceļa braucamo daļu.
Saskaņā ar VSIA "Latvijas valsts ceļi" sniegto informāciju negadījuma dēļ pa Rīgas apvedceļa pie Upesciema uz brīdi bija ierobežota satiksme, transporta plūsmu organizējot pa vienu joslu, bet patlaban tā ir atjaunota.