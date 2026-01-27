Pēc 18 darba gadiem Aigars Ruņģis aiziet no “Valmiermuižas alus” darītavas
Pēc astoņpadsmit gadiem darbā “Valmiermuižas alus” vadībā šodien ir Aigara Ruņģa pēdējā darba diena alus darītavā, kuru viņš kopā ar komandu veidojis gandrīz divdesmit gadus. Ruņģis sociālajā tīklā "X" pateicies visiem, kas ticējuši un atbalstījuši darītavas stāstu šajā laikā.
Ruņģa vadībā “Valmiermuižas alus” kļuva par vienu no pazīstamākajiem Latvijas amatniecības alus zīmoliem, kas strauji attīstījās un guvis augstu popularitāti mājās un ārvalstīs.
Pērn 17. septembrī Konkurences padome (KP) saņēma "Cēsu alus" apvienošanās ziņojumu par izšķirošas ietekmes iegūšanu pār "Valmiermuižas alus", taču oktobra otrajā pusē KP pavēstīja, ka minētajā darījumā ir sākta papildu izpēte, lai padziļināti novērtētu apvienošanās ietekmi uz konkurenci Latvijā.
KP publiskotā informācija liecina, ka lēmuma pieņemšanas termiņš bija 2026. gada 17. janvāris.
Alus darītava "Valmiermuižas alus" turpinās darbību kā patstāvīga alus darītava, turpinot brūvēt alu Valmiermuižā un saglabājot savas oriģinālās receptes. Savukārt līdzšinējais "Valmiermuižas alus" līdzīpašnieks Aigars Ruņģis nodrošinās pieredzes un zināšanu nodošanu, lai saglabātu darītavas vērtības.
Jaunais vadības modelis paredz vienu valdes locekli, kuru ievēl dalībnieku sapulce uz nenoteiktu laiku, un par valdes priekšsēdētāju iecelta Evija Grīnberga, “Cēsu alus” valdes priekšsēdētāja.
Ruņģis ir paudis lepnumu par paveikto un pārliecību, ka, apvienojoties ar “Cēsu alu”, darītavas stāsts turpināsies, stiprinot zīmola pozīcijas gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.
ŠODIEN IR MANA PĒDĒJĀ DARBA DIENA VALMIERMUIŽĀ.— AigarsRungis (@AigarsRungis) January 26, 2026
Astoņpadsmit gadus Valmiermuiža bija mana sirdsvieta un sirdslieta.
Paldies visiem, ar kuriem kopā veidoju Valmiermuižas stāstu, un visiem, kas ticēja un atbalstīja! Ar gandarījumu varam atskatīties uz paveikto.
PRIEKĀ! 🍻 pic.twitter.com/1ddeTgMex2