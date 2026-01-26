Daugavpilī notiks atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā
7. februārī Lielajā Stropu ezerā norisināsies Daugavpils atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā, pulcējot gan pieredzējušus makšķerniekus, gan šī sporta veida entuziastus. Sacensības organizē Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils pilsētas Izglītības, jaunatnes un sporta pārvalde” sadarbībā ar biedrību “Latgales Asie Āķi”.
Sacensības notiks Lielajā Stropu ezerā, un to norise ieplānota jau no agra rīta. Dalībnieku reģistrācija paredzēta no plkst. 8.00 līdz 8.45 Glābšanas stacijā Stropu ielā 40, pēc kuras sekos informatīvā sapulce. Makšķerēšana bērnu grupā notiks no plkst. 9.00 līdz 12.00, bet pieaugušo grupā – no plkst. 9.00 līdz 13.00. Apbalvošanas ceremonija plānota plkst. 13.30.
Dalība čempionātā ir bez maksas. Piedalīties var ikviens makšķerēšanas entuziasts ar derīgu makšķerēšanas karti un licenci makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā. Sacensības notiks individuālajā vērtējumā divās vecuma grupās – jaunieši līdz 16 gadu vecumam un pieaugušie no 16 gadu vecuma.
Dalībniekiem atļauts makšķerēt ar vienu makšķeri, kas aprīkota ar vienu āķi. Zivis jāglabā atbilstoši noteikumiem, tās nedrīkst mest uz ledus vai sniegā, kā arī aizliegts nodot zivis vai inventāru citiem dalībniekiem. Sacensību noslēgumā viss loms jānodod tiesnešiem svēršanai.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta drošībai. Katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību uz ledus, savukārt nepilngadīgie drīkst piedalīties tikai vecāku vai aizbildņu pavadībā.
Uzvarētāji tiks noteikti vairākās nominācijās: pēc kopējā noķerto zivju svara, par smagāko noķerto zivi (asaris vai zandarts), kā arī bērnu grupā – pēc kopējā zivju svara. Vienāda rezultāta gadījumā uzvarētāju noteiks lielākās noķertās zivs svars. Katras nominācijas pirmo trīs vietu ieguvēji saņems medaļas un balvas, kā arī organizatori patur tiesības piešķirt arī īpašās balvas.
Daugavpils atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā kļuvis par nozīmīgu ziemas sporta notikumu pilsētā. Tas ik gadu pulcē gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus, piedāvājot iespēju aktīvi pavadīt laiku, pārbaudīt savas prasmes un izbaudīt ziemas makšķerēšanas atmosfēru.