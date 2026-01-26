Mūžībā devusies kādreizējā Jaunatnes teātra aktrise Anda Zaice
foto: No Eduarda Smiļģa Teātra muzeja arhīva
Anda Zaice (Saša) Ādolfa Šapiro 1975. gada uzvedumā "Ivanovs" Jaunatnes teātrī.
Pagājušās nedēļas piektdienā, 23. janvārī, mirusi kādreizējā Jaunatnes teātra aktrise Anda Zaice, liecina Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa teātra muzeja ieraksts sociālajos tīklos.

Zaice 1962. gadā beigusi Dailes teātra 3. studiju, divus gadus bijusi aktrise Liepājas teātrī, 1964. gadā viņa sāka darbu Jaunatnes teātrī, kļūstot par vienu no teātra vadošajām aktrisēm gandrīz trīsdesmit gadu garumā.

Zaice atveidojusi vairākas nozīmīgas lomas, tostarp Neli Šarla de Kostera "Leģendā par Tilu Pūcesspieģeli", Veru Maksima Gorkija "Pēdējos", Katerinu Aleksandra Ostrovska "Negaisā", Meitu Aleksandra Čaka "Spēlē, Spēlmani!", Antiņu Raiņa "Zelta zirgā", Solveigu Henrika Ibsena "Pērā Gintā", Uļitu Aleksandra Ostrovska "Mežā", Madaru Māras Zālītes "Pilnā Māras istabiņā".

