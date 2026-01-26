Foto: Preiļu novada pašvaldība
Preiļos satraukti par zivju slāpšanu pilsētas parka dīķī. Skaidro pašvaldība
Preiļu novada pašvaldība saņēmusi ziņojumus no satrauktajiem Preiļu parka apmeklētājiem par zivju slāpšanu parka dīķos.
Apsekojot norādītās vietas, pašvaldības speciālisti konstatēja, ka parka teritorijā esošajā slūžu iekārtas ūdens krituma lejas daļā, kas klāta ar ledu, atrodas sīkzivis. Pašvaldības amatpersonas mierina — situācija nav saistīta ar slāpšanu., sīkzivis ar straumi tiek nestas pāri pārgāznim un pēc krituma paliek uz ledus, nespējot nokļūt ūdenī.
Lai novērstu esošo situāciju, parka apsaimniekotājiem rekomendēts veikt slūžu lejasdaļas atbrīvošanu no ledus, vēsta pašvaldība.