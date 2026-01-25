Izstrādāta lietuviešu - latviešu sarunu grāmatiņa
Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas programmas 2021.-2027. gadam projekta "Valoda - atslēga sapratnei ar kaimiņu" (LingoKey) ietvaros izstrādāta lietuviešu - latviešu sarunu grāmatiņa, ziņo Jelgavas novada pašvaldība.
Tiek ziņots, ka grāmata piedāvā praktiskas sarunas par iepazīšanos, ģimeni, ceļojumiem, apkārtnes iepazīšanu un citām ikdienā noderīgām tēmām. Tajā ir iekļauta latviešu - lietuviešu un lietuviešu - latviešu vārdnīca, kā arī dziesmas, dzejoļi un spēles.
Mācību materiāls strukturēts tematiskās nodaļās: iepazīšanās, skaitļi, nedēļas dienas, mēneši, gadalaiki, krāsas, pieklājības frāzes, ģimene, skola, pilsēta, vaļasprieki (hobiji), mājdzīvnieki, veikals, brīvdienas un ceļojumi.
Noslēgumā pieejama piezīmju sadaļa.
Izdevums paredzēts skolas vecuma lasītājiem, kā arī pieaugušajiem, kuri vēlas apgūt latviešu vai lietuviešu valodas pamatus, un tas būs īpaši noderīgs gan, dodoties ciemos uz kādu no valstīm, gan starpkultūru saziņā.
Grāmatas digitālā versija pieejama Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā.