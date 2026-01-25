Pirmdien bieza mākoņu sega aizklās debesis un daudzviet snigs
Pirmdien bieza mākoņu sega aizklās debesis un daudzviet snigs, vietām sniega segai pieaugot par diviem līdz četriem centimetriem, informēja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš.
Gaiss iesils līdz -8…-13 grādiem, savukārt Kurzemes piekrastē līdz -5…-8 grādiem.
Arī Rīgā diena būs apmākusies, palaikam snigs. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs ap -10 grādiem.
Gaidāmajā naktī rietumos debesis būs apmākušās. Austrumos nakts sākumā būs daļēji mākoņains laiks, bet nakts gaitā debesis apmāksies. Galvenokārt centrālajos rajonos nedaudz uzsnigs.
Naktī pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš. Gaiss rietumu un centrālajos rajonos atdzisīs līdz -10…-15 grādiem, savukārt austrumu rajonos līdz -15…-20 grādiem.
Rīgā naktī lielākoties būs mākoņains laiks, rīta stundās gaidāms neliels sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz -12…-14 grādiem.