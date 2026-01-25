Tiešsaistes vārdnīcu "Tēzaurs" papildinās ar sabiedrības ieteiktiem jauniem vārdiem un skaidrojumiem.
Sabiedrība
Šodien 13:21
Vai tev ir jauns vārds? „Tēzaurs” aicina iedzīvotājus piedalīties vārdnīcas papildināšanā
Lai apkopotu valodā lietotus, bet vārdnīcā vēl neiekļautus vārdus un nozīmes, tiešsaistes vārdnīcas "Tēzaurs" uzturētāji ir sākuši iniciatīvu "Iesaki vārdu", liecina informācija vārdnīcas tīmekļvietnē.
Tiešsaistes vārdnīca "Tēzaurs" tiek regulāri papildināta ar jauniem vārdiem, to nozīmēm un teicieniem atbilstoši latviešu valodas lietojuma attīstībai. Iniciatīvas laikā iedzīvotāji tiek aicināti iesniegt priekšlikumus par jauniem vārdiem, stabilām vārdu kopām, kā arī jaunām nozīmēm jau esošiem šķirkļiem, pievienojot skaidrojumu un lietojuma piemēru.
"Tēzaurs" komanda iesniegtos priekšlikumus izvērtēs atbilstoši vārdnīcas vadlīnijām, un atbilstošie priekšlikumi var tikt iekļauti kādā no nākamajiem vārdnīcas atjauninājumiem.
Iniciatīva tiek īstenota Latvijas Zinātnes padomes finansēta pētījuma "Mūsdienīgas metodes latviešu valodas leksisko resursu pilnveidei" ietvaros.