Šodien 09:32
Jūrmalā pērn piedzimis par 78 bērniem mazāk nekā 2024. gadā
Jūrmalā pērn piedzimis par 78 bērniem mazāk nekā 2024. gadā, liecina pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas apkopotā informācija par 2025. gadu.
Pērn Jūrmalas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 402 jaundzimušie, kamēr 2024. gadā - 480. No jaundzimušajiem puse bija zēni, bet puse - meitenes.
Pirmais bērniņš sagaidīts 184 ģimenēs, otrais - 139, trešais - 63, ceturtais - 10, piektais - četrās - un sestais - divās ģimenēs. Jūrmalā pērn piedzimuši arī trīs dvīņu pāri.
Populārākais zēnu vārds bija Marks, bet meitenēm - Emma un Gabriela.
Kopumā pērn pilsētā reģistrēta 251 laulība, kas ir par 19 laulībām vairāk nekā 2024. gadā, kad tika reģistrētas 232 laulības.
Pērn Jūrmalā kopumā miruši 532 iedzīvotāji, kas ir par 53 iedzīvotājiem mazāk nekā 2024. gadā kad nomira 585 cilvēki.