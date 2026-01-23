Talsu seniori satiekas kopsapulcē
21. janvārī Talsu Kultūras centrā norisinājās Talsu pensionāru biedrības kopsapulce, kurā piedalījās 133, no kuriem 126 balsstiesīgie biedri.
Pasākuma sākumā ar priekšnesumiem uzstājās biedrības kolektīvi, kā arī laba vēlējumus teica domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kaļiņičenko, kurš senioriem vēlēja labu veselību, un uzsvēra, ka jaunais gads nesīs daudz jaunu darbu, ko apliecināja arī biedrība, norādot, ka šis ir Talsu pensionāru biedrības darbības 30. gads, līdz ar to iecerēti vērienīgi plāni.
Kopsapulcē ziņojumus par paveikto 2025. gadā sniedza biedrības vadītāja, grāmatvede un revidente, kā arī Talsu Senioru skolas vadītāja. Klātesošie balsoja par to, vai ir apmierināti ar biedrības darbu 2025. gadā un šis balsojums bija apstiprinošs.
Kopsapulcē tika lemts par divu valdes locekļu, kā arī iepriekšējās revidentes atbrīvošanu no amatiem pēc pašu vēlēšanās, un tika ievēlēti jaunie valdes locekļi. Turpmāk valdē darbosies: Inga Miezīte, Ina Redviņa, kura veiks arī grāmatvedes pienākumus, savukārt revidenta pienākumi tika uzticēti Astrai Erdmanei. Biedrību turpinās vadīt valdes priekšsēdētāja Aira Bērziņa. Biedrības priekšsēdētāja ar prieku gaidīs seniorus pievienoties biedrības kopienai. Jebkurš interesents var zvanīt pa tālruni: +371 28352442 (Aira).