“Muzikālās bankas” laikā būs autostāvvietu lietošanas ierobežojumi Daugavpils centrā
Jau šajā nedēļas nogalē Daugavpilī norisināsies Latvijas Radio 2 aptaujas “Muzikālā banka” finālšovs, kas ik gadu pulcē plašu dalībnieku un skatītāju skaitu. Tāpēc noteikti vairāki autostāvvietu lietošanas ierobežojumi.
Pasākuma norises sagatavošanas un īstenošanas laikā noteikti autostāvvietu lietošanas ierobežojumi pie Vienības laukuma un Daugavpils Olimpiskā centra.
No 22. janvāra plkst. 10.00 līdz 25. janvāra plkst. 16.00 Ģimnāzijas ielas autostāvvieta, kas atrodas pie Vienības laukumā, pretī viesnīcai “Latgola”, būs pieejama tikai “Muzikālās bankas” dalībniekiem. Līdz ar to, pilsētas iedzīvotājiem un viesiem nebūs iespējas tur novietot savus transportlīdzekļus.
No 23. līdz 24. janvārim Daugavpils Olimpiskā centra stāvlaukuma daļa, kas atrodas starp centru un automazgātavu “EHRLE CarWash”, būs atvēlēta “Muzikālās bankas” dalībnieku transportam. Savukārt, 24. janvārī stāvlaukuma daļa, kas atrodas starp stadiona "Esplanāde" futbola laukumu un lielveikala “Rimi” taromātu, būs pieejama tikai pasākuma apmeklētājiem.
Lai nodrošinātu autostāvvietas gan “Muzikālās bankas” apmeklētājiem, gan pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, pasākuma norises vietas tuvumā auto būs iespēja novietot laukumā Stacijas ielā 129A.
Satiksmes drošību un pagaidu ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Daugavpils pilsētas pašvaldības policija.