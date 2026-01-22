Parakstīts memorands par Latvijas un Kanādas sadarbību militārās industrijas attīstībai
Latvija un Kanāda parakstījušas saprašanās memorandu, lai stiprinātu sadarbību iepirkumu jomā militārā ekipējuma, infrastruktūras un pakalpojumu sektoros. Vienošanās veido struktūru kopīgiem projektiem un pastiprina starpvalstu sadarbību aizsardzībā.
Pirmdien, 19. janvārī, Aizsardzības ministrijā valsts sekretārs Aivars Puriņš un “Kanādas Komerckorporācija” (Canadian Commercial Corporation) parakstīja saprašanās memorandu par Latvijas un Kanādas sadarbības stiprināšanu iepirkumu jomā. Ceremonijā piedalījās arī aizsardzības ministrs Andris Sprūds.
Saprašanās memorands paredz sadarbību militārā ekipējuma, infrastruktūras un pakalpojumu jomā, veidojot pamatu kopīgu projektu attīstībai nākotnē.
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds uzsver, ka šāda veida vienošanās stiprina starpvalstu sadarbību aizsardzības jomā: “Šis saprašanās memorands veido strukturētu pamatu ciešākai sadarbībai ar Kanādas partneriem militārās industrijas jomā. Tas ļauj mērķtiecīgi attīstīt sadarbību, vienlaikus saglabājot elastību un valsts interešu prioritāti katra konkrētā projekta izvērtēšanā.”
“Kanādas Komerckorporācija” ir Kanādas iepirkumu aģentūra, kas atbalsta ārvalstu valdības Kanādā ražota militārā ekipējuma un ar aizsardzību saistītu risinājumu iegādē, tādējādi stiprinot kopējo sadarbību.