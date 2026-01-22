Nedēļas izskaņa joprojām būs ļoti auksta
Nedēļas izskaņa Latvijā joprojām būs ļoti auksta, bet nākamnedēļ temperatūra vietām var pietuvoties nullei grādu, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Šonedēļ laika apstākļus Latvijā noteica plaša anticiklona ziemeļrietumu daļa, tādēļ dienas aizritēja bez ievērojamiem nokrišņiem. Nedēļas noslēgumā saglabāsies līdzīgi laika apstākļi, bet nākamās nedēļas sākumā gaidāma stiprāka ciklona ietekme, kas var atnest nokrišņus.
Brīvdienās turpināsies sals, naktī uz svētdienu vietām valsts austrumos temperatūrai pazeminoties pat līdz -24, -25 grādu atzīmei. Nākamās nedēļas sākumā gaidāms, ka gaiss nedaudz iesils.
Piektdien gaidāms lielākoties mākoņains laiks, bet bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš. Naktī gaiss atdzisīs līdz -4, -9 grādiem, valsts ziemeļaustrumos pat līdz -11 grādiem. Augstākā gaisa temperatūra -4, -9 grādi tiks novērota dienas pirmajā pusē, bet pēcpusdienā tā par pāris grādiem pazemināsies.
Brīvdienas aizritēs bez nokrišņiem, gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām debesis skaidrosies. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš.
Sestdien gaisa temperatūra naktī un dienā gaidāma -11, -16 grādu robežās, vietām piekrastē būs siltāks un tur gaidāmi -6, -10 grādi. Naktī uz svētdienu termometra stabiņš noslīdēs līdz -20, -25 grādiem, Kurzemes piekrastē būs -12, -17 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz -12, -17 grādiem, savukārt Kurzemes piekrastē sals būs nedaudz mazāks - ap -9, -13 grādiem.
Nākamās nedēļas sākumā Latvijā gaidāmi nokrišņi - sniegs un slapjš sniegs, turklāt Kurzemes piekrastē gaidāms arī brāzmains vējš. Naktīs termometra stabiņš vēl noslīdēs līdz -11 grādu atzīmei, bet dienās gaisa temperatūra vietām pietuvosies nullei.