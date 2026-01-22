Sabiedrība
Šodien 10:48
Valsts policija brīdina: tiešsaistē izplatās krāpnieciskas ziņas par loterijām
Valsts policija informē, ka krāpnieki internetā aicina cilvēkus piedalīties it kā nevainīgās aptaujās, loterijās vai “dāvanu” izlozēs, uzdodot vienkāršus jautājumus. Taču šādā veidā iegūtā informācija vēlāk var tikt izmantota pret jums.
Policija skaidro, ka pat šķietami nekaitīga informācija krāpniekiem ir vērtīga. Apvienojot iegūtos datus, iespējams izveidot detalizētu profilu, ko vēlāk izmanto dažāda veida krāpšanām.
Lai neuzķertos uz krāpnieku ēsmas, policija aicina:
- Pirms jebkādas darbības pārliecināties par informācijas patiesumu un avotu;
- Rūpīgi izvērtēt saites — pārbaudīt, vai adrese ir loģiska un bez kļūdām vai liekiem simboliem;
- Pievērst uzmanību valodai — kļūdas, steidzinošs tonis vai pārspīlēti solījumi ir brīdinājuma signāli;
- Padomāt par jautājuma jēgu — kāpēc tiek prasīta konkrētā informācija.
Ja rodas šaubas, policija iesaka neklikšķināt, neievadīt datus un informāciju meklēt tikai oficiālos, uzticamos avotos.