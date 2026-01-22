Riteņbraucējs uz ielas puteņa laikā.
Sabiedrība
Šodien 08:15
Daudzviet Latvijā apledo autoceļi, apgrūtināti braukšanas apstākļi
Šorīt ap plkst. 6.30 daudzviet apledojums, arī sniegs apgrūtina braukšanu. Slidenos un sniegotos ceļu posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 107 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Tallinas šoseja (A1) posmā no Zvejniekciema stacijas līdz Ainažiem;
- Vidzemes šoseja (A2) posmā no Virešiem līdz Veclaicenei;
- Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) (A5) visā posmā;
- Daugavpils šoseja (A6) posmā no Saulkalnes līdz Paterniekiem;
- Bauskas šoseja (A7) posmā no Ķekavas apvedceļa līdz Grenctālei;
- Jelgavas šoseja (A8) visā posmā;
- Liepājas šoseja (A9) posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam;
- Ventspils šoseja (A10) posmos no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij ;
- Rēzeknes šoseja (A12) visā posmā;
- autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmos no Grebņevas līdz Rušeņicai un no Špoģiem līdz Medumiem;
- Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;
- Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā;
- šoseja Tīnūži-Koknese (P80) posmā no Tīnūžiem līdz Skrīveru pagriezienam.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā izņemot Cēsu, Valmieras, Limbažu, Valkas, Daugavpils un Balvu apkārtnes.
Aicina autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.