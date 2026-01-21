ZZS: nākamajā daudzgadu budžetā jāpanāk godīgākus Eiropas maksājumus Latvijas lauksaimniekiem
Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas deputāti sagatavojuši un nākamnedēļ sadarbības padomi iepazīstinās ar parlamenta lēmumprojektu, kas paredz iestāties par Latvijas lauksaimniekiem godīgākiem Eiropas vidējā līmeņa maksājumiem nākamajā daudzgadu budžeta periodā.
ZZS frakcijas priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis akcentē, ka kopš iestāšanās ES ir pagājuši jau 25 gadi un joprojām Latvijas lauksaimniekiem izmaksājamo tiešmaksājumu likmes ir zemākās visā ES: 2021. – 2027. gada periodā tās svārstās robežās no 66% līdz 80% no ES vidējā līmeņa.
Tajā pašā laikā ES daudzgadu finanšu shēmas 2028. - 2034. gadam projektā ir paredzēts Kopējās lauksaimniecības politikas intervencēm atvēlētā finansējuma samazinājums.
Rokpelnis norāda, ka Latvijai kā pilnvērtīgai ES dalībvalstij ir jācīnās par lielāku atbalstu lauksaimniekiem, panākot vienlīdzīgākus nosacījumus ar citām ES valstīm, kas stiprinās nozari un sekmēs mūsu valsts tautsaimniecības attīstību. ES daudzgadu budžeta finanšu shēmā 2028. – 2034. gadam, ZZS ieskatā, jāpanāk, ka Latvijas lauksaimniekiem izmaksājamo tiešmaksājumu likmju noteikšanu ES vidējā līmenī un atbalstu kopējas lauksaimniecības politikas pasākumiem lauku attīstībai ne mazākā apmērā kā 2021. – 2027. gada periodā.
Pēc sadarbības padomes ZZS deputāti iesniegs Saeimas lēmumprojektu izskatīšanai parlamentā. Kopīga Saeimas pozīcija šajā Latvijai svarīgajā jautājumā būtu spēcīgs mandāts Ministru prezidentei sarunās ar citiem ES līderiem, lai aizstāvētu mūsu valsts intereses un panāktu Latvijas lauksaimniekiem labvēlīgu rezultātu, norāda Rokpelnis.