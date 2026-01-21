Novadu ziņas
Svarīga informācija Jelgavas iedzīvotājiem! Izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos
No 25. janvāra pasažieri reģionālo autobusu maršrutos Rīga–Jelgava–Dobele un Rīga–Auce varēs izmantot arī pieturu "Satiksmes iela", kas atrodas Jelgavā uz Dobeles šosejas, ziņo Jelgavas valstpilsētas pašvaldība.
Pieturu “Satiksmes iela” uz Dobeles šosejas pasažieri turpmāk varēs izmantot šādos reģionālās nozīmes maršrutos un reisos:
-
maršruta nr. 7376 Rīga–Jelgava–Dobele katras dienas reisos pulksten 8.10, pulksten 19.15, pulksten 20, pulksten 21 no Rīgas, kā arī pulksten 6, pulksten 8, pulksten 17.20, pulksten 19 no Dobeles autoostas;
-
maršruta nr. 7933 Rīga–Auce reisos, kas kursē katru dienu:
- no pieturas “Auce” pulksten 5.15,
- no pieturas “Ezere” pulksten 5.30 un pulksten 6.50,
- no pieturas “Ruba” pulksten 17.30,
- no Rīgas pulksten 13.50, pulksten 15.10, pulksten 17 un pulksten 18.
Pasažieri aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai un jaunajiem kustības sarakstiem.