Daugavpils pašvaldības policija sauc pie atbildības vīrieti par aizlieguma atrasties uz Daugavas upes ledus ignorēšanu
Aizvadītajā nedēļā, 17. janvārī, Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Videonovērošanas posteņa darbinieki fiksēja bīstamu situāciju, kad pa Daugavas upes ledu pārvietojās kāds vīrietis. Ņemot vērā, ka tobrīd joprojām bija spēkā oficiāls aizliegums atrasties uz ūdenstilpju ledus, uz notikuma vietu nekavējoties tika norīkota tuvākā policijas ekipāža.
Ierodoties norādītajā vietā, likumsargi pieprasīja vīrietim nekavējoties noiet no ledus, taču persona prasību ignorēja un turpināja ceļu pāri upei, ar šo neapdomīgo rīcību nopietni apdraudot savu dzīvību. Lai novērstu traģēdiju, pašvaldības policijas darbinieki devās uz pretējo upes krastu, kur vīrieti izdevās aizturēt.Brīdī, kad persona tika nogādāta krastā, ledus ielūza, bet negadījums beidzās vien samērcējot kājas. Pārbaudes laikā noskaidrojās, ka 1992. gadā dzimušais vīrietis savu rīcību skaidroja kā vienkāršu pastaigu, kuras laikā lietojis grādīgos dzērienus.
Izvērtējot visus apstākļus, persona tika saukta pie administratīvās atbildības gan par atrašanos uz iekšzemes publiskās ūdenstilpes ledus laikā, kad tas ir aizliegts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, gan par alkoholisko dzērienu lietošanu publiskā vietā. Pašvaldības policijas darbinieki pieņēma lēmumu vīrieti nogādāt dzīvesvietā un nodot radinieku uzraudzībā.
Jāpiebilst, ka paralēli šim notikumam turpat netālu tika fiksēts ceļu satiksmes negadījums, kurā cieta gājējs. Pašvaldības policijas darbinieki operatīvi sniedza nepieciešamo palīdzību un atbalstu līdz brīdim, kad darbu pārņēma mediķi un Valsts policija. Daugavpils pilsētas pašvaldības policija pateicas iedzīvotājiem – garāmgājējiem un autovadītājiem, kuri šajā situācijā nepalika vienaldzīgi un operatīvi iesaistījās palīdzības sniegšanā.
Tāpat pašvaldības policija vēlreiz atgādina iedzīvotājiem par nepieciešamību ievērot noteiktos aizliegumus un neriskēt ar savu drošību.