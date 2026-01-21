Tehnisku iemeslu dēļ īslaicīgi nedarbojas VSAA konsultāciju tālrunis.
Sabiedrība
Šodien 10:12
Tehnisku iemeslu dēļ nedarbojas VSAA konsultāciju tālrunis
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka tehnisku iemeslu dēļ īslaicīgi nedarbojas Konsultāciju centra tālrunis 64507020.
VSAA norāda, ka problēma tiek risināta, un atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām.
Nepieciešamības gadījumā aģentūra aicina rakstīt e-pastu uz konsultacijas@vsaa.gov.lv vai sazināties ar VSAA klientu apkalpošanas centriem, kuru kontaktinformācija pieejama aģentūras tīmekļvietnē.