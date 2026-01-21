Tehnisku iemeslu dēļ nedarbojas VSAA konsultāciju tālrunis
Tehnisku iemeslu dēļ īslaicīgi nedarbojas VSAA konsultāciju tālrunis.
Tehnisku iemeslu dēļ nedarbojas VSAA konsultāciju tālrunis

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka tehnisku iemeslu dēļ īslaicīgi nedarbojas Konsultāciju centra tālrunis 64507020.

VSAA norāda, ka problēma tiek risināta, un atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām.

Nepieciešamības gadījumā aģentūra aicina rakstīt e-pastu uz konsultacijas@vsaa.gov.lv vai sazināties ar VSAA klientu apkalpošanas centriem, kuru kontaktinformācija pieejama aģentūras tīmekļvietnē.

