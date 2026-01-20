Pie Saeimas piemin Vecrīgas barikāžu 35. gadskārtu, 20.01.2026.
Pie Saeimas ēkas piemin barikāžu laika 35. gadskārtu. FOTO
Otrdien, 20. janvārī pie Saeimas ēkas sapulcējās ļaudis, lai pie ugunskura atminētos laiku, kad 1991. gada 20. janvārī Vecrīgā uz barikādēm Latvijas iedzīvotāji stājās pretī padomju okupācijas spēkiem.
Barikādes Rīgā sāka celt 1991. gada 13. janvāra vakarā, reaģējot uz PSRS karaspēka uzbrukumu Viļņas televīzijas torņa aizstāvjiem, nogalinot 14 civiliedzīvotājus. Šādi ar varu Kremlis centās apslāpēt Baltijas republiku iedzīvotāju vēlmi izrauties no padomju impērijas važām.
Barikāžu mērķis bija aizsargāt Augstākās padomes ēku, televīziju, Daugavas tiltus un citus stratēģiski svarīgus objektus no padomju armijas. 16. janvārī sāka aktivizēties Kremlim lojālā Rīgas pilsētas Iekšlietu pārvaldes speciālo uzdevumu milicijas vienība jeb OMON, tomēr asiņainākie notikumi risinājās 20. janvārī, kad OMON mēģināja ieņemt Iekšlietu ministrijas ēku. Uzbrukumā tika nogalināti Rīgas miliči Uladzimirs Hamanovičs un Sergejs Konoņenko un ievainoti Bauskas rajona miliči Jānis Jasevičs, Aļģis Simanovičs, Renārs Zaļais, Valērijs Markūns. Pie Bastejkalna tika nogalināts arī kinooperators Andris Slapiņš un vidusskolēns Edijs Riekstiņš, nāvīgi ievainots operators Gvido Zvaigzne, kurš nomira 5. februārī.