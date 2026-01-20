Cēsu novada pašvaldības vadībai piešķirtas pielaides valsts noslēpumam
Cēsu novada pašvaldības vadībai piešķirtas pielaides valsts noslēpumam, informēja pašvaldība.
Speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam piešķirtas Cēsu novada domes priekšsēdētājam Jānim Rozenbergam (JV), viņa vietniecei attīstības un klimata jautājumos Inesei Suijai-Markovai (JV) un vietniekam izglītības un kultūras jautājumos Atim Egliņam-Eglītim (JV). Tāpat speciālo atļauju saņēmusi Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore Līga Medne.
Pielaide valsts noslēpumam nodrošina iespēju pašvaldības vadībai pilnvērtīgi iesaistīties jautājumos, kas saistīti ar valsts un reģionālo drošību, civilās aizsardzības plānošanu, krīžu vadību un sadarbību ar valsts institūcijām, uzsver pašvaldībā.
Kā vēstīts, 2024. gada 1. jūnijā stājās spēkā prasība pašvaldību izpilddirektoriem un izpilddirektora vietniekiem iegūt speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam. Vienlaikus Saeima pieņēma grozījumus Pašvaldību likumā, kas pēc 2025. gadā notikušajām pašvaldību vēlēšanām nosaka pienākumu pieteikt pielaides valsts noslēpumam arī pašvaldību domju priekšsēdētājiem un viņu vietniekiem.
Šīs prasības mērķis ir stiprināt pašvaldību lomu valsts drošības sistēmā un nodrošināt vienotu, savlaicīgu informācijas apriti starp valsts un pašvaldību institūcijām.
Kā vēstīts, Valsts drošības dienests (VDD) gada sākumā vēl turpināja 25 pašvaldību vadošo amatpersonu atbilstības izvērtēšanu darbam ar valsts noslēpumu.