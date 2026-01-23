Aptauja atklāj pircēju ikdienas izaicinājumus - cenu medības sāk nogurdināt
Cenu svārstības un īstermiņa akcijas daļai iedzīvotāju padara ikdienas iepirkšanos nogurdinošu un laikietilpīgu un arvien skaidrāk iezīmējas vēlme papildus izdevīgām akcijām pēc vienkāršākas un prognozējamākas iepirkšanās pieredzes, īpaši attiecībā uz ikdienas pamata precēm. To apliecina arī “Maxima Latvija” veiktā aptauja*, kurā vairāk kā 80 % respondentu papildus akcijām vēlas, lai zemāka cena būtu spēkā ilgāku laiku.
“Iepirkšanās ir neatņemama sastāvdaļa no iedzīvotāju ikdienas, un mēs redzam, ka Latvijas iedzīvotāji arvien vairāk papildus īstermiņa īpašajiem piedāvājumiem vēlētos iepirkties par zemām cenām ilgtermiņā. Tieši tāpēc papildu jau esošajiem izdevīgajiem piedāvājumiem esam ieviesuši īpašu iniciatīvu “Zila cena – zema cena”, kuras ietvaros samazināta regulārā cena teju 4000 precēm. Lai ikvienam būtu vieglāk orientēties mūsu veikalos, ilgtermiņa zemo cenu preču cenu zīmes ir īpaši marķētas zilā krāsā. Vienlaikus iniciatīvā iekļautas gan populārās starptautisku zīmolu preces, gan teju 60 % no visa piedāvājuma veido tieši Latvijas ražotāju produkti, kas ir iespējams, pateicoties mūsu ciešajai un ilgtermiņa sadarbībai,” stāsta Liene Dupate-Ugule, “Maxima Latvija” Komunikācijas vadītāja.
Iepirkšanās plānošanā aktuāls līdzsvars starp akcijām un paredzamību
Aptaujas dati rāda, ka pircēju iepirkšanās paradumi šobrīd balansē starp vēlmi ietaupīt un nepieciešamību pēc lielākas paredzamības. Vairāk nekā divas trešdaļas respondentu atzīst, ka ikdienā apvieno pirkumus gan ar akcijām, gan bez tām, savukārt liela daļa savu iepirkšanos joprojām plāno, balstoties uz aktuālajiem akciju piedāvājumiem. Tas apliecina, ka pircēji aktīvi meklē izdevīgākas cenas, taču vienlaikus vēlas prognozējamāku un vienkāršāku iepirkšanās pieredzi, nepaļaujoties tikai uz īstermiņa izdevīgiem piedāvājumiem.
Vēlme pēc izdevīgas cenas ilgtermiņā tieši ikdienas pamatproduktiem
Cilvēki izdevīgas cenas visvairāk sagaida tieši ikdienas pamatproduktiem. Tā vairums jeb 66 % respondentu norāda, ka izdevīgi piedāvājumi visvairāk nepieciešami piena produktiem un olām, savukārt 53 % – svaigai gaļai. Gandrīz trešdaļa iedzīvotāju kā prioritāti min arī gaļas izstrādājumus, saldēto pārtiku un bakalejas preces, bet katrs piektais – maizi un konditorejas izstrādājumus. Šīs vēlmes sakrīt ar pircēju faktisko rīcību veikalā – piena produkti un olas ir tie produkti, kas ir TOP pirktāko produktu sarakstā “Maxima” veikalu klientiem.
TOP lietas, ko pircēji vēlas uzlabot iepirkšanās procesā
Kā pierāda aptauja - iepirkšanās daļai iedzīvotāju kļūst nogurdinoša un laikietilpīga, jo prasa pastāvīgu uzmanību akcijas piedāvājumu termiņu sekošanai un rada vilšanos situācijās, kad akciju preces nav pieejamas, un padara iepirkšanās pieredzi mazāk prognozējamu. 32 % respondentu norāda, ka, meklējot izdevīgākās cenas, viņiem nākas apmeklēt vairākus veikalus, savukārt 31 % traucē nemitīga sekošana akciju piedāvājumu termiņiem. Iepirkšanās laikā 43 % pircēju kā būtiskāko izaicinājumu min nepieciešamību pielāgot savu ikdienas ēdienkarti pēc akciju piedāvājuma.
Vienlaikus iedzīvotāji skaidri iezīmē arī savas gaidas – 58 % vēlētos izdevīgus piedāvājumus daudzām precēm vienlaicīgi, bet vairāk kā 50 % norāda, ka viņiem ir svarīgi, lai ikdienā nepieciešamās preces būtu par nemainīgi zemām cenām. Šīs vēlmes sasaucas ar būtiskāko aptaujas secinājumu – vairāk kā 80 % respondentu vēlas, lai zema cena būtu spēkā ilgāku laiku, nevis tikai īstermiņa akciju periodos, apliecinot pircēju vēlmi pēc vienkāršākas, pārskatāmākas un prognozējamākas iepirkšanās pieredzes.
*"Maxima Latvija" aptauja "Kādi ir Tavi iepirkšanās paradumi?" veikta 2026. gada janvārī, aptaujājot 513 respondentus Latvijā.