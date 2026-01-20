Aizvadīts Paula Keresa piemiņas turnīrs šahā.
Šodien 12:03
Noslēgušās 2026. gada pirmās sacensības šahā, sadarbībā ar Valgas sporta aģentūru, Paula Keresa 110.dzimšanas dienai veltītais turnīrs 17. janvārī.
Sacensībās uzvaru izcīnīja Māris Koops, iegūstot 6,5 punktus no 7 iespējamajiem. Piecus ar pusi punktus izcīnīja četri dalībnieki, un pēc papildu rādītājiem vietas sadalījās šādi:
- 2. vieta – E. Benders (Valmiera), 3. vieta – A. Kalniņš (Seda), 4. vieta – K. Ots (Smiltene), 5. vieta – G. Jaaniste (Pērnava).
- Sieviešu konkurencē uzvarēja Liene Gātere (Rīga) ar 4,5 punktiem, bet 2. vietu ieguva Esmeralda Plūme (Valka) ar 3,5 punktiem.
- Skolēnu U16 grupā uzvarēja A. Silds (Tartu) ar 4 punktiem, bet meiteņu konkurencē labākā bija M. Raudsepa (Tartu) ar 4,5 punktiem.
- U12 grupā uzvaru izcīnīja O. Tūme (Tartu), iegūstot 4 punktus.
Turnīrā piedalījās 54 dalībnieki, tostarp 37 no Igaunijas.
Nākamās sacensības Valkas šaha klubā notiks 14. februārī – novada čempionāts šaha ātrspēlē (I kārta).