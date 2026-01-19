112

Lūdz atpazīt šīs personas saistībā ar miesas bojājumu nodarīšanu nepilngadīgai personai. VIDEO

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde šā gada 2. janvārī uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu par miesas bojājumu nodarīšanu nepilngadīgai personai.

Valsts policija aicina aplūkot video redzamās personas un atsaukties ikvienu, kurš viņus atpazīst vai zina viņu atrašanās vietu! Informēt policiju iespējams, zvanot 67086454 vai 112, vai rakstot uz e-pastu: kristine.preobrazenska@riga.vp.gov.lv.

Tēmas

RīgaValsts policija112

