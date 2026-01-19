Kultūras mīļi tiek aicināti uz vērienīgo Latviešu simfoniskās mūzikas "Lielkoncertu 2026"
Jau 27. janvārī Rīgas Kongresu namā izskanēs grandiozais "Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerts 2026", kas ieskandinās trešo savas pastāvēšanas desmitgadi.
Vakaru atklās Jurjānu Andreja darbs “Simfonisks allegro”, ko pie Latvijas Nacionālās operas orķestra diriģenta pults vadīs tā mākslinieciskais vadītājs Mārtiņš Ozoliņš. 1880. gadā tapušais opuss tiek uzskatīts par latviešu simfoniskās mūzikas pamatakmeni.
Līdzīgi kā toreiz, arī šajā koncertā Jurjānu Andreja romantiska dramatisma caurstrāvotā partitūra sabalsosies ar Jāņa Ivanova, Romualda Kalsona un Pētera Vaska skaņumākslu.
Pētera Vaska Otro koncertu vijolei un orķestrim “Vakara gaismā”, kas tapis pandēmijas gados pēc domubiedra Hugo Tičati ierosmes, lielkoncertā atskaņos Vineta Sareika – māksliniece, kas īpaši smalki izjūt jubilāra mūziku. Šo mīlestības un mūžības caurausto, augšupejošas gaismas piepildīto opusu interpretēs arī diriģents Normunds Šnē un viņa dibinātais kamerorķestris Sinfonietta Rīga, kas ir vieni no kvēlākajiem latviešu mūzikas vēstnešiem pasaulē.
Programmu kuplinās izcilā simfoniķa Jāņa Ivanova 19. simfonija – vēlīns, eksistenciālām pārdomām un pārmaiņu laikmeta jautājumiem piesātināts darbs, kas pirmatskaņojumu piedzīvoja 1980. gadā. Toreiz pie diriģenta pults stājās Vasilijs Sinaiskis, savukārt šajā koncertā simfoniju diriģēs Guntis Kuzma.
Tam pašam gadam un līdzīgiem radošajiem impulsiem piesaistāma arī Romualda Kalsona virtuozajās krāsās austā simfoniskā poēma “Retrospekcija”, kas pirmoreiz izskanēja Maskavā, bet šoreiz uzticēta diriģenta Kaspara Ādamsona un Liepājas Simfoniskā orķestra interpretācijai. Šis pats kolektīvs kopā ar dziļas interpretācijas meistaru Reini Zariņu piešķirs jaunu elpu arī Volfganga Dārziņa Otrajam koncertam klavierēm un orķestrim — jaunības gadu radoši spilgtam kopsavilkumam, kas tapis vēl pirms komponista došanās trimdā un pirmoreiz izskanēja 1939. gadā Rīgā ar autoru pie klavierēm.
Zīmīgi, ka 2026. gads iezīmē arī nozīmīgus pavērsienus Latvijas simfonisko kolektīvu radošajās gaitās: Sinfonietta Rīga 2025./2026. gada sezonu atzīmē kā savu 20. jubileju, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris svin 100. koncertsezonu, bet Liepājas Simfoniskajam orķestrim šis ir jau 145. sezonas cikls. Koncerta biļetes ir iespējams iegādāties „Biļešu paradīze“ kasēs un internetā.