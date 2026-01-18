Rīgas Dzemdību nama valdi atstājusi Santa Ločmele.
Sabiedrība
Šodien 18:38
Rīgas Dzemdību nama valdi atstājusi Santa Ločmele
Rīgas Dzemdību nama valdes locekle Santa Ločmele atstājusi amatu, liecina "Firmas.lv" pieejamā informācija.
Ločmele amatā bija no 2022. gada 16. aprīļa.
Valdes sastāvā patlaban ir valdes priekšsēdētāja Santa Markova. Viņa šajā amatā ir no 2022. gada 14. marta.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, 2024. gadā Dzemdību nams strādājis ar 13 321 357 eiro apgrozījumu un 239 862 eiro peļņu, bet par pērno gadu finanšu dati vēl nav pieejami.