Lielkoncerts "1991. gada barikādēm – 35"
Sestdien, 17. janvārī plkst. 17.00, Doma laukumā notika lielkoncerts “1991. gada barikādēm – 35”.
Sabiedrība
Šodien 15:28
FOTO: Doma laukumā aizvadīts lielkoncerts "1991. gada barikādēm - 35"
Sestdien, 17. janvārī plkst. 17.00, Doma laukumā notika lielkoncerts “1991. gada barikādēm – 35”.
Koncerta laikā izskanēja Atmodas laika simboliskās dziesmas un to mūsdienīgās interpretācijas koru, pazīstamu grupu un solistu izpildījumā.
Pasākums bija emocionāls 1991. gada barikāžu laika atspoguļojums dziesmā, kas mūsdienu jauniešiem, kuri nav piedzīvojuši barikāžu laiku, deva ieskatu šī laika daudzšķautņainībā un iespēju labāk izprast, kāpēc par šādiem notikumiem ir jārunā arī šodien.