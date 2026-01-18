Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas telpa.
Šodien 09:55
Pēc ugunsgrēka Stradiņu slimnīca turpina strādāt ierastajā režīmā
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas ēkas savienojošajā tunelī sestdienas vakarā dzēsts ugunsgrēks.
Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ziņoto plkst. 22.42 saņemts izsaukums uz Pilsoņu ielu, kur ārstniecības objekta jaunbūves pagrabstāvā bija degšana 150 kvadrātmetru platībā. Darbs notikumā noslēdzās pirms plkst. 3.
Nepastāvot tiešam apdraudējumam, bet drošības apsvērumu dēļ blakus piebūvētā ēkā uz tālāku telpu pārvietoti seši cilvēki, kā arī vienā no ēkām izvēdinātas telpas.
"Uztraukumam nav pamata - slimnīca turpina darbu ierastajā režīmā, apdraudējuma pacientiem un darbiniekiem nav," informē Kļavina.