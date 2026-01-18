Uzvaras parks un Mārupīte ziemā.
Sabiedrība
Šodien 08:21
Šodien gaidāms saulains laiks
Tāpat kā sestdien, arī svētdien Latvijā gaidāms saulains laiks, tomēr palaikam debesis var aizklāt mākoņi, liecina "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra" (LVĢMC) sinoptiķu prognozes.
Diena paies bez nokrišņiem. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra svārstīsies -5..-10 grādu robežās - augstāk termometra stabiņš pakāpsies Kurzemē un Vidzemes piekrastē, bet aukstāks būs pārējā Latvijā.
Rīgā nedēļas vienīgajā oficiālajā šīs nedēļas brīvdienā būs saulains un sauss laiks. Galvaspilsētā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -7..-9 grādiem.
Nākamās nedēļas sākumā saglabāsies zema gaisa temperatūra, taču nedēļas vidū gaiss iesils, temperatūrai gan joprojām saglabājoties zem 0 grādu atzīmes. Laika apstākļus ietekmēs plašs anticiklons, tādēļ ievērojami nokrišņi nav gaidāmi un sniega segas biezums būtiski nepalielināsies.