Baiba Irbe (foto: Valsts policija)
112
Šodien 18:44
Meklē 1985. gadā dzimušo Baibu Irbi, kura pazuda Rīgā šā gada 8. janvārī
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1985. gadā dzimušo Baibu Irbi, kura šā gada 8. janvārī izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Dzeņu ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.
Baiba Irbe (foto: Valsts policija)
Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!