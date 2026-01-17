Jānis Lejnieks (1951-2026)
Sabiedrība
Šodien 17:58
Mūžībā devies arhitektūras doktors, Arhitektūras muzeja pirmais vadītājs Jānis Lejnieks
Piektdien, 16. janvārī, 74 gadu vecumā mūžībā devies arhitektūras doktors, publicists un pilsētplānošanas eksperts Jānis Lejnieks.
Lejnieks dzimis 1951. gadā. Viņš 1975. gadā absolvēja studijas Rīgas Politehniskā institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļā, bijis projektu galvenais arhitekts projektēšanas institūtā "Pilsētprojekts".
20. gadsimta 90.gados bijis Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītāja vietnieks, bijis Latvijas Arhitektūras muzeja izveides iniciators un tā pirmais vadītājs.
Lejnieks sarakstījis grāmatas un pētījumus par Latvijas arhitektūras meistariem un pilsētbūvniecības procesiem.
Starp Lejnieka darbiem ir Lielvārdes, Rojas, Subates ģenerālie plāni, Kalnciema-Lielirbes ielas telpiskās organizācijas projekts un dzīvojamās mājas Rīgā, Miera ielā 80 un 82, kā arī kopā ar citiem autoriem Valmieras Brāļu kapi.