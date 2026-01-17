Ilustratīvs attēls.
Sabiedrība
Šodien 08:55
Zemgales rajona tiesa turpinās skatīt krimināllietu par seksuālu vardarbību pret kolēģēm
Zemgales rajona tiesa slēgtā sēdē šodien turpinās skatīt krimināllietu pret viesmīli, kurš apsūdzēts par seksuālu vardarbību pret četrām kolēģēm, no kurām divas bija nepilngadīgas.
Iepriekš prokuratūra informēja, ka apsūdzētais strādāja kādā ēdināšanas uzņēmumā par viesmīli, kur strādāja arī visas cietušās jaunietes.
Apsūdzētais vērsies pret jaunietēm, zinot, ka viņu darba tiesiskās attiecības ir atkarīgas no viņa un ka jaunietēm darbs ir nepieciešams.
Apsūdzētais izmantojis situācijas, kad atradies divatā ar katru no cietušajām un neviens nav traucējis, un ar katru no viņām veicis seksuāla rakstura darbības. Ar vienu jaunieti seksuāla rakstura darbības veiktas vairākkārtīgi, tostarp cietušo izvarojot.
Tāpat apsūdzētais savā datorā un telefonā glabājis šīs jaunietes kailfoto, ko viņš uzņēmis pret viņas gribu.