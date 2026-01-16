Sabiedrība
Šodien 17:29
Mūžībā devusies LNMM bijusī direktore un mākslas zinātniece Ilze Konstante
85 gadu vecumā mūžībā devusies Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) bijusī direktore, mākslas zinātniece, Triju Zvaigžņu ordeņa komandiera Ilze Konstante, ziņo LNMM.
Ilze Konstante Latvijas Nacionālo mākslas muzeju vadīja laika posmā no 1989. līdz 2000. gadam.
Pēcāk Ilze Konstante aktīvi pievērsās pētniecībai, publicējot vairākus nozīmīgus darbus par māksliniekiem. Starp tiem – monogrāfijas par gleznotājiem Jāni Osi un Leo Kokli. Par viņas nozīmīgāko teorētisko ieguldījumu tiek uzskatīts apjomīgais pētījums “Staļina garā ēna Latvijas tēlotājā mākslā. 1940–1956”, ko izdevis apgāds "Neputns".
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce muzeja vārdā paudusi visdziļāko līdzjūtību Ilzes Konstantes tuviniekiem, draugiem un domubiedriem.
Atvadas no Ilzes Konstantes notiks 20. janvārī plkst. 11.00 Rīgas krematorijas Lielajā zālē.