Šo vīrieti policija tur aizdomās par smaga nozieguma izdarīšanu. FOTO
112

Šo vīrieti policija tur aizdomās par smaga nozieguma izdarīšanu. FOTO

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde aizdomās par smaga nozieguma izdarīšanu meklē attēlos redzamo vīrieti.

Šo vīrieti policija tur aizdomās par smaga noziegu...
Aizdomās turētais vīrietis (foto: Valsts policija)
Aizdomās turētais vīrietis (foto: Valsts policija)

Likumsargi aicina aplūkot vīrieša fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš viņu atpazīst vai zina viņa iespējamo atrašanās vietu! Informēt policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 67086254 vai 112, vai arī rakstot e-pastu: elana.arsoba@riga.vp.gov.lv.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

Tēmas

RīgaValsts policija112

Citi šobrīd lasa