112
Šodien 15:20
Šo vīrieti policija tur aizdomās par smaga nozieguma izdarīšanu. FOTO
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde aizdomās par smaga nozieguma izdarīšanu meklē attēlos redzamo vīrieti.
Aizdomās turētais vīrietis (foto: Valsts policija)
Likumsargi aicina aplūkot vīrieša fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš viņu atpazīst vai zina viņa iespējamo atrašanās vietu! Informēt policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 67086254 vai 112, vai arī rakstot e-pastu: elana.arsoba@riga.vp.gov.lv.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.