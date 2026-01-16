Marika Grohjacka darbu jaunajā amatā uzsāks 2. februārī.
Novadu ziņas
Šodien 09:58
Par Talsu novada pašvaldības izpilddirektori ievēlēta Marika Grohjacka
15. janvārī Talsu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē Talsu novada pašvaldības izpilddirektores amatā iecelta Marika Grohjacka.
Viņas kandidatūru sēdē atbalstīja 11 deputāti. Politiķe darbu domē uzsāks 2. februārī. Grohjacka pašlaik pilda Valdemārpils apvienības pārvaldes vadītājas pienākumus, bet iepriekš strādājusi kā Vandzenes un Laidzes pagasta pārvalžu vadītāja, kā arī Mērsraga pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja. Tāpat viņa ieņēmusi vadītājas vietnieces amatu Talsu novada Sociālajā dienestā.