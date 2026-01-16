Piektdien daudzviet spīdēs saule.
Šodien 07:58
Piektdien Latvijā spīdēs saule un saglabāsies sals
Piektdien Latgalē, Sēlijā un Vidzemes austrumu daļā būs pārsvarā skaidras debesis, arī pārējā Latvijā daudzviet uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Vietām iespējams neliels sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš.
Gaisa temperatūra dienas vidū būs no -4..-7 grādiem Kurzemē līdz -11..-14 grādiem valsts austrumu daļā.
Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi un iespējama debesu skaidrošanās. Pūšot mērenam dienvidu, dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs -8..-9 grādi.
Austrumos no Latvijas pastiprinās anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1027 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1036 hektopaskāliem Latgalē.