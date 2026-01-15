Pērn saņemti gandrīz 10 tūkstoši ziņojumu par dabā novērotām invazīvajām sugām
Dabas aizsardzības pārvaldes projekta LatViaNature vietnē Invazīvo sugu pārvaldnieks 2025. gadā saņemts un apkopots rekordaugsts ziņojumu skaits par dabā novērotajām invazīvajām sugām – 9 774 ziņojumu no visiem reģioniem. Tas vairāk nekā piecas reizes pārsniedz 2024. gada statistiku, kad tika saņemti 1 744 ziņojumi.
Lielākā daļa no saņemtajiem ziņojumiem bijuši par invazīvajām dzīvnieku sugām – 5 377 jeb 55 %, no tiem visvairāk par jenotsuni (3 335), Spānijas kailgliemezi (1 376) un Amerikas signālvēzi (202).
Savukārt par invazīvajām augu sugām pērn ziņots 4 397 jeb 45 % no kopējā ziņojumu skaita. Visvairāk ziņots par Sosnovska latvāni (1 686), Kanādas zeltgalvīti (1 143) un puķu sprigani (309).
Invazīvo sugu pārvaldniekā nonāk invazīvo sugu novērojumi, ko veikuši dabas eksperti, izstrādājot dabas aizsardzības plānus vai sagatavojot atzinumus, tāpat tie tiek apkopoti no dažādiem dabas projektiem. Lielu daļu ziņojumu iesniedz arī iedzīvotāji, fiksējot dabā novērotās invazīvās sugas vietnē www.invazivs.lv vai izmantojot Invazīvo sugu pārvaldnieka viedtālruņa aplikāciju.
Katru saņemto ziņojumu pārbauda zinātnieki un dabas eksperti no Dabas aizsardzības pārvaldes, Daugavpils Universitātes un Latvijas Hidroekoloģijas institūta. Pēc tam ziņojumus fiksē invazīvo sugu izplatības kartēs, lai agrīni atklātu un apzinātu invazīvo sugu izplatību, kā arī plānotu to ierobežošanas pasākumus.
Pērn turpinājās invazīvo sugu pārvaldības sistēmas uzlabojumi, pakāpeniski vietnē www.invazivs.lv tika integrēti citu iestāžu apkopotie dati par invazīvajām sugām, piemēram, no Valsts meža dienesta dati par medījamām invazīvajām sugām (jenotsuni u.c.).
Dabas aizsardzības pārvaldes projekts LatViaNature aicina ikvienu vietnē www.invazivs.lv iepazīties ar informāciju par Latvijā sastopamajām invazīvajām sugām un to ierobežošanu, kā arī ziņot par šo sugu novērojumiem dabā. Iedzīvotāji ziņojumus par dabā novērotajām invazīvajām sugām var iesniegt vietnē www.invazivs.lv, aizpildot īsu anketu par novēroto sugu, pievienojot tās fotogrāfiju un norādot novērojumu vietu. Tāpat ziņojumu iespējams iesniegt arī viedtālruņu aplikācijā.